Две женщины были объявлены погибшими на месте происшествия, еще четверо госпитализированы. Согласно данным полиции, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Водитель автомобиля и пассажир также получили ранения, не представляющие угрозу для жизни. Проводится расследование инцидента.