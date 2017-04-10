Трое военных США пострадали на учениях в Латвии

В воскресенье, 9 апреля, во время учений на Адажском полигоне в Латвии в больницу доставили трех американских солдат. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на представителя Министерства обороны Латвии Каспара Галкина.

"Военнослужащие надышались испарениями, которые возникли в процессе учений", – говорится в сообщении.

Солдаты были доставлены в больницу Гайльэзерс. После обследования двое из них были отпущены обратно на базу, а один оставлен в больнице для дополнительного осмотра.

В этом году в Латвии предусмотрено несколько международных военных учений, в том числе Saber Strike. Летом в целях укрепления безопасности в Балтийском регионе в Латвии в полном объеме будет размещен международный батальон НАТО под руководством Канады, отмечает korrespondent.net.