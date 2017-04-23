Jeep рассекретил мощнейший внедорожник

Компания Jeep представила модель Grand Cherokee под названием Trackhawk. Как сообщает AutoBlog, эта машина стала самым мощным внедорожником в мире.

Официальная премьера автомобиля состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке. Старт продаж на американском рынке запланирован на лето 2017 года.

Под капотом у автомобиля установлен 6,2-литровый двигатель HEMI V8, мощность мотора составляет 707 лошадиных сил. До 100 километров в час внедорожник разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет более 300 километров в час.

Автомобиль оснащен новой тормозной системой Brembo, адаптивными амортизаторами Bilstein и 20-дюймовые колесными дисками, в комплекте с которыми идут шины Pirelli, пишет lenta.ru.

На автосалоне в Женеве, который прошел в марте, Jeep представил компактные внедорожники Compass. Новинки представлены двумя моделями Limited со 140- и 120-сильными моторами. Кузовы автомобилей выполнены в цветах Spitfire Orange и Rhino.