МЧС России: казанский Храм всех религий подожгли умышленно

Пожар в Храме всех религий в Казани, в результате которого погиб человек, по предварительным данным, произошел из-за поджога. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Татарстану.

В храме было найдено несколько очагов пожара, а также следы горючей жидкости. Тело погибшего обнаружили на втором этаже здания во время тушения, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Как сообщает местное управление Следственного комитета, 63-летний мужчина проживал в храме, где работал строителем. Ведомство начало доследственную проверку по факту случившегося.



Пожар в храме начался рано утром в понедельник, 10 апреля. Его тушение заняло более трех часов.



Храм всех религий был построен в 1994 году архитектором Ильдаром Хановым. В нем не проходят службы и обряды. Сооружение является символом всех религий, культур и цивилизаций - оно включает в себя элементы православного храма, мечети, синагоги. В общей сложности в здании присутствуют символы 16 религий, сообщает ВВС.