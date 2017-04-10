Россия выделит Белоруссии новый кредит на миллиард долларов

Белоруссия договорилась о получении от России кредита в размере около миллиарда долларов. Об этом рассказал в эфире ОНТ замглавы правительства Белоруссии Владимир Семашко.

Договоренность о новом кредите, по словам Семашко, была достигнута на встрече президентов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Помимо этого Москва будет способствовать выделению Минску двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму 600 миллионов долларов.

"Было сделано поручение еще дополнительно около 1 миллиарда долларов кредита на хороших условиях выделить», — отметил вице-премьер.

Россия также согласилась рефинансировать текущий долг Белоруссии, который составляет 750-800 миллионов долларов, передает meduza.io.