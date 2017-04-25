Хакер потребовал от жертв пройти японскую аниме-игру вместо выкупа

Специалисты из команды MalwareHunterTeam («Охотники за вирусами») обнаружили необычный вредоносный софт, который проникает в компьютеры жертв, блокирует все данные и просит сыграть в аниме-игру. Об этом сообщает Motherboard.

Неизвестный распространяет зараженное программное обеспечение с японской игрой Undefined Fantastic Object («Восточный корабль звезды-лотоса»), выпущенной в 2009 году. Для того, чтобы снять с системы блокировку, необходимо набрать в игре определенное количество очков. При этом ее нужно проходить на самом сложном уровне.

Предупреждение, которое демонстрируется поверх всех окон в случае заражения, запрещает использовать какие-либо уловки, и в противном случае грозит удалить всю зашифрованную информацию.

В действительности, как утверждают специалисты, вредоносный софт ничего подобного не делает — он исчезает, даже если отредактировать результат игры вручную, без ее прохождения.

Создатель необычной программы признался, что таким образом пытался пошутить. В данный момент он уже опубликовал инструмент для обезвреживания софта, пишет lenta.ru.