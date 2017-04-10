Диагностика по волосам: российские ученые придумали новый метод выявления серьезных болезней

Ученые из Томского государственного университета разработали новую методику химического анализа волос, который дает информацию о состоянии здоровья человека и его предрасположенности к заболеваниям, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Этот способ спектрального анализа волос позволяет определять концентрацию жизненно важных микроэлементов в организме человека. Их дисбаланс приводит к развитию различных заболеваний, многие из которых долгое время протекают скрыто. Микроэлементный анализ помогает выявлять серьезные болезни, а при удачном стечении обстоятельств и предупреждать их развитие у пациентов из группы риска. Метод позволяет определять концентрацию сразу 30 химических элементов", - приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки, научного сотрудника ТГУ Владимира Отмахова.

В основе новой технологии лежит метод дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии - если раньше волосы анализировались с помощью дорогих реагентов, то сейчас химики исследуют золу, которая остается после сжигания образца. "Обычно образец для исследования сначала переводят в раствор, а затем изучают его состав, используя дорогие реагенты. Новый метод заключается в том, что ученые сжигают биосубстрат в специальной камере при температуре 400-450 градусов Цельсия и анализируют зольный остаток волос", - говорится в сообщении.

Метод уже показал свою эффективность: ученые проводили анализ волос пациентов, перенесших ишемический инсульт, и выявили изменения элементного состава, в частности, повышение концентрации условно токсичных элементов - кадмия и свинца и снижение концентрации цинка.

Технология томских химиков аттестована и внесена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, пишет ТАСС.