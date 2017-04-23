Станция Juno сделала снимок гигантского вихря на Юпитере

Космическая станция Juno (Jupiter Polar Orbiter) сделала снимок гигантского вихря на Юпитере. Фотография доступна на сайте НАСА.

На правой половине фотографии заметен постоянно действующий в атмосфере газового гиганта ураган, тогда как на левой части снимка можно рассмотреть стихийно возникший вихрь.

Изображение получено 27 марта 2017 года при помощи научного инструмента JunoCam, когда станция совершала близкий пролет мимо Юпитера. Тогда Juno оказалась на расстоянии 12,7 тысячи километров от газового гиганта, пишет lenta.ru.

В задачи миссии Juno входит исследование облаков и полярных сияний Юпитера. При помощи одноименной станции ученые надеются узнать больше о происхождении планеты, строении и физических свойствах ее атмосферы и магнитосферы. Миссия Juno должна завершиться в феврале 2018 года затоплением станции в атмосфере газового гиганта.