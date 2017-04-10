МИДЕИ осудило теракты в Египте

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ решительно осудило теракты, произошедшие 9 апреля 2017 года в коптских церквях в городах Танта и Александрия (Египет), в результате чего погибли более 40 человек и десятки получили ранения,

Как передает Молдпрес, МИДЕИ выражает свою солидарность с египетским народом, глубокое сожаление в связи с гибелью людей и глубокие соболезнования скорбящим семьям.

Министерство еще раз заявляет о твердой решимости страны бороться со всеми формами терроризма и подтверждает необходимость сопряженности и активизации международных усилий по борьбе с ними.