Вакансия мечты: во имя науки два месяца лежать в кровати во Франции

Открыта вакансия для молодых здоровых мужчин, которые должны будут два месяца лежать в постели и абсолютно ничего не делать. За это заплатят 16 000 евро.

Странная вакансия открыта в Институте космической медицины и физиологии в Тулузе (Франция). Удачливые соискатели станут участниками эксперимента, путем которого исследователи собираются изучить влияние микрогравитации.

Кандидатом может стать здоровый мужчина от 20 до 45 лет с индексом массы тела от 22 до 27 единиц. Испытуемые должны провести в лежачем положении 60 дней. При этом их кровати будут установлены под наклоном — чтобы ноги были выше туловища. Принимать пищу и мыться они тоже будут лежа, передает Meduza.

По словам ученых, цель эксперимента — воспроизвести состояние мышц космонавтов, которые находятся на МКС. Ученые планируют подобрать препарат, который снизит ущерб, причиняемый мышцам в невесомости.

Сумма, которую обещают заплатить, конечно, заманчива, но есть нюанс: участник эксперимента получит ее не сразу, а в течение четырех лет.

Как сообщает Моя планета, подать заявку можно на сайте института.