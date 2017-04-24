На некоторых улицах столицы временно прекратят подачу воды

Поставщик воды в столице сообщает, что в связи с выполнением работ на улице Брынкушь угол Дечебала, во вторник, 11 апреля, с 22.00 часов до 05.00 часов следующего дня, будет прекращена подача воды на нескольких улицах.

По данным ,,Apa-Canal Chisinau”, подача воды будет временно прекращена на улицах Варшовия, Дечебал, 76, 93-139; Дачия, 23; К. Брынкушь, 110; на переулках Львова, Прага и София. Заинтересованных потребителей просят обеспечить себе минимальный запас воды для бытового потребления на период прекращения подачи воды.



После завершения ремонтных работ служба водоснабжения возобновит подачу воды в запланированных параметрах, передает ipn.md.

Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую по номеру телефона: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.