Продовольствие поставят под особый контроль в период праздников

Сотрудники Национального агентства по безопасности продовольствия усилят свою работу в период пасхальных праздников.

Во всех региональных управлениях НАБП будут дежурить инспекторы, готовые вмешаться во всех случаях, когда граждане будут обращаться по поводу качества приобретенной продукции, передает IPN.



Заместитель генерального директора Национального агентства по безопасности продовольствия Ион Тома отметил на состоявшейся пресс-конференции, что более жесткому контролю будут подвергаться перерабатывающие предприятия, мясокомбинаты, а также рынки.



Он призвал потребителей быть более внимательными к приобретенной продукции. На туше ягненка, например, должен быть штамп, подтверждающий ветеринарный контроль. На яйцах должна быть отметка о дне производства данной подукции. Краску для яйц необходимо будет покупать только в разрешенных местах, так как поддельный продукт может быть токсичным, особенно для детей.



Ион Тома предупредил об опасности приобретения продуктов питания на улицах, так как они не подвергается никакому контролю и могут быть сомнительного происхождения. В их отношении не соблюдаются правила гигиены, а также режим хранения и торговли, а люди, которые работают с этими продуктами, не имеют медицинских карточек. Таким образом, здоровье и даже жизнь потребителей могут находиться под угрозой.



Потребителям рекомендуется сообщать властям о нарушениях в вопросах обеспечения безопасности продовольственных товаров на номер телефона: 0800800 33. Обращение по телефону бесплатное.