Банк Англии уличили в попытках влиять на межбанковскую ставку

Журналисты телепередачи BBC Panorama обнаружили секретную запись, из которой следует, что Банк Англии пытался влиять на показатели Лондонской межбанковской ставки предложения (Libor) во время финансового кризиса.

Libor - это средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, которая оказывает существенное влияние на ставки по кредитам для населения, в том числе ипотечным.

Ставка устанавливается следующим образом: представители крупнейших банков ежедневно называют свой уровень Libor, после чего высчитывается среднее арифметическое.

На записи от 29 октября 2008 года топ-менеджер Barclays Марк Дирлав (Mark Dearlove) просит у отвечающего за ставку сотрудника банка Питера Джонсона понизить показатель. "Вам это не понравится, но у нас очень серьезное давление со стороны британского правительства и Банка Англии по поводу снижения Libor", - говорит он.

Собеседник Дирлава возразил, что подобное понижение будет идти вразрез с правилами, согласно которым ставка должна устанавливаться только на основании стоимости заимствования.

"Я должен опустить ставку ниже реального уровня, на котором, как мне кажется, мы можем зарабатывать?" - спросил он у начальника.

"Причина в том, что в это вовлечены Банк Англии и всякие другие люди. Я, как и вы, не хочу этого делать. Но эти ребята просто сказали сделать", - ответил Дирлав.

Сам топ-менджер отказался комментировать запись. Джонсон впоследствии получил срок по обвинению в манипуляции Libor по просьбе трейдеров. В Банке Англии отвергли какие-либо попытки повлиять на показатель, пишет ВВС.

Как отмечает BBC Panorama, в тот же день, когда Дирлав и Джонсон обсуждали ставку, состоялся разговор между Полом Такером, который впоследствии стал исполнительным директором Банка Англии, и бывшим руководителем Barclays Бобом Даймондом. Они также обсуждали Libor.

Такер и Даймонд в 2012 году допрашивались парламентской комиссией по поводу занижения Libor. Оба они тогда заявили, что только недавно узнали, что ставка искусственно занижалась.