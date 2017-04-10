Израиль закрыл для своих граждан границу с Египтом

Власти Израиля приняли решение закрыть пограничный переход Таба на границе с Египтом, из-за высокой вероятности терактов на Синайском полуострове. Запрет касается только граждан Израиля.

Израильтяне могут вернуться через Табу обратно в свою страну, но дорога в Египет для них будет закрыта до окончания пасхальных каникул, пишет korrespondent.net.

Накануне Штаб по борьбе с террором выпустил дополнительное предупреждение для израильтян об угрозе терактов на Синайском полуострове. Им было рекомендовано немедленно покинуть опасную зону, а тем, кто планировал поездку на праздники, рекомендовано отказаться от своих планов.