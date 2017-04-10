Норвегия повышает уровень террористической угрозы

Спецслужба Норвегии (PST) повысила уровень террористической угрозы в стране после задержания 17-летнего россиянина по подозрению в подготовке взрыва в центре Осло.

Уровень террористической угрозы изменили с "возможного", не "вероятный" в том числе и из-за недавних нападений в Стокгольме, Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине.

Новый уровень угрозы будет действовать в течение двух месяцев, сообщает korrespondent.net.