В Харькове произошла потасовка возле Сбербанка

В Харькове возле офиса Сбербанка произошла стычка между правоохранителями и активистами Гражданского корпуса, которые утром заблокировали финучреждение.

Как сообщил лидер Национально корпуса в Харькове Олег Ширяев на своей странице в Facebook, среди членов его организации есть пострадавшие. На опубликованном им видео видно, что у одного из мужчин разбита голова.

В итоге активистов Национального корпуса оттеснили от офиса Сбербанка. По информации Ширяева, в стычке принимали участие бойцы батальона "Харьков" и сотрудники полиции в полной аммуниции, передает korrespondent.net.

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