ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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