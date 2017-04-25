Жителя Унген подозревают в торговле людьми

Житель Унген задержан оперативниками центра по борьбе с незаконной торговлей людьми по подозрению в вывозе в Россию пяти человек.

Как сообщает Инфотаг, все жертвы - из бедных семей: четыре женщины и мужчина.

35-летний злоумышленник обещал им за границей большую зарплату. По приезду, он отбирал у жертв промысла документы, принуждая к попрошайничеству или тяжелой работе в агрохозяйствах.

Все деньги присваивал. Дельцу грозит до 15 лет лишения свободы.