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Sotheby's выставил на торги самые дорогие серьги в мире стоимостью $50-68 млн
фото-символ // фото: LiveInternet
15:47, 10 Apr 2017
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Аукционный дом Sotheby's выставил на торги самые дорогие серьги в мире, оценочная стоимость которых составляет от $50,5 до $68 млн. Как сообщается, пара сережек, которые будут предложены в Женеве во время запланированных на 16 мая торгов, состоят из двух редчайших бриллиантов.

Один из них называется "Аполлон голубой" (The Apollo Blue), он весит 14,54 карата и оценивается в $38-50 млн. Камень относится к высшей категории чистоты - "без внутренних и внешних дефектов". Его физический тип IIb настолько редкий, что к нему принадлежат всего до 0,5% добываемых в мире ювелирных алмазов. Его уникальность заключается еще и в том, что в мире можно встретить всего 0,1% натуральных алмазов голубого цвета.

Второй бриллиант называется "Артемида Розовая" (The Artemis Pink). Драгоценный камень весом в 16 карат обладает не столь высокой чистотой, так как имеет очень мелкие включения. Его физический тип IIa также редкий, хотя и не настолько, как у "Аполлона голубого" - к нему принадлежат около 2% добываемых алмазов. Именно поэтому стоимость бриллианта более, чем в два раза ниже, однако все же составляет внушительные $12,5-18 млн.

Председатель международного ювелирного отделения аукционного дома Дэвид Беннетт заявил в этой связи, что эта пара сережек, названных за свои красоту и уникальность в честь древнегреческих богов-близнецов, - "самая важная, которая когда-либо выставлялась на аукцион".

"Эти цветные бриллианты чрезвычайно редки, и каждый из них - восхитительный камень сам по себе. Когда они вместе, то от них просто захватывает дух", - заявил Беннетт.

Камни будут выставлены на торги в виде двух отдельных лотов, сообщает ТАСС.







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