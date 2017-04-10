Две тонны нефтепродуктов слиты неизвестными в Енисей

Слив двух тонн нефтепродуктов произошел в Енисей на юге Красноярского края, площадь разлива составила 10 тыс. кв. м. Для предотвращения попадания нефтяного пятна на территорию города Минусинск на речной протоке закрыты шлюзы.

"Возле села Топольки в районе Минусинска обнаружен слив химических веществ, предположительно дизельного топлива, в протоку реки Енисей. Площадь нефтяного пятна составила 10 тыс. квадратных метров. Возникла опасность прохождения пятна через территорию Минусинска, закрыты шлюзы в районе дач "Берег Енисея", - сказали в ведомстве, уточнив, что речь идет о двух тоннах нефтепродуктов, которые были слиты в реку с грузового автомобиля. Полиция ведет поиск виновных, пишет ТАСС.

В Минусинск направлены специалисты из учреждения "Спаситель" для ограждения поверхности реки бонами с целью сбора нефтепродуктов и последующего обезвреживания с использованием реагентов. Правительством Красноярского края на территорию направлена комиссия для оценки ущерба экологии города и района.

"После обнаружения загрязнения было принято правильное решение - закрыта дамба, группа спасателей с оборудованием и реагентами выехала на место, предполагаем, что в течение дня авария будет ликвидирована", - собщил глава министерства Николай Глушков на оперативной планерке в правительстве края.

Губернатор Виктор Толоконский поручил министерству природных ресурсов и экологии подготовить обращение главы региона в природоохранную прокуратуру для проверки произошедшего на юге края и определения лиц, виновных в инциденте.





