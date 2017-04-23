Стартап Boud запустил на краудфандинговой платформе Kickstarter кампанию по сбору средств на производство небольшого Bluetooth-модуля, который позволяет превратить обычные наушники в беспроводные.

Гаджет, получивший название PLUB, представляет собой лишенный кнопок "кирпич" размером 12*12*48 мм и весом всего 10 граммов, на торце которого расположен 3,5-мм разъем для подключения наушников, который также используется для зарядки устройства. Встроенная батарея емкостью 120 мАч обеспечивает PLUB до пяти часов работы в автономном режиме.

При подключении проводных наушников модуль автоматически синхронизируется со смартфоном через Bluetooth, превращая наушники в беспроводные. Кроме того, специальный нашейный обруч, напоминающий по форме хомут, позволяет закрепить PLUB и спрятать внутрь провод от наушников, пишет newsru.com.

Стоит отметить, что PLUB не является первым в своем роде устройством, однако его создатели подчеркивают, что модуль отличается от аналогов компактностью и привлекательным дизайном.

На момент написания новости разработчикам PLUB удалось собрать около 15 тысяч долларов США из необходимых 30 тысяч. Сбор средств будет продолжаться до 14 мая. Оформить предзаказ на модуль PLUB можно за 25 долларов, а комплект, включающий шейный ободок, обойдется в 30 долларов. Первые поставки гаджета запланированы на сентябрь.