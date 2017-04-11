Атмосфера Плутона оказалась холодной и неоднородной

Ученые из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (США) с коллегами провели детальный анализ строения и состава атмосферы Плутона.

В атмосфере карликовой планеты ученые обнаружили пять соединений (N2, CH4, C2H2, C2H4 и C2H6). Специалисты пришли к четырем основным выводам о строении и составе газовой оболочки Плутона.

Во-первых, температура верхних слоев атмосферы (на высоте 1710 километров) карликовой планеты составляет 65-68 кельвинов, что ниже, чем предполагалось ранее учеными. Во-вторых, гомопауза газовой оболочки Плутона расположена на высоте примерно 12 километров от его поверхности.

В-третьих, соединения C2H2, C2H4 и C2H6 распределены в атмосфере Плутона неоднородно. Так, специалисты заявили об обнаружении локальных максимумов концентраций С2Н4 на высоте 410 километров, С2Н2 — на высоте 320 километров и C2H6 — на высоте 260 километров. Для этих же соединений найдены локальные минимумы концентраций.

В-четвертых, замутненность атмосферы Плутона, связанная с коэффициентом экстинкции, оказалась примерно пропорциональна содержащемуся в газовой оболочке азоту.

Проведенный специалистами анализ основан на данных, полученных научным инструментом Alice станции New Horizons, которая 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии от Плутона, пишет lenta.ru.

Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и его спутника Харона. Ранее ученые из Университета Порту и Лиссабонского университета (Португалия) рассчитали аномальное ускорение станции New Horizons, обусловленное тепловым излучением ее фрагментов.