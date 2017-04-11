В России могут разрешить выращивать опиумный мак

В Минпромторге РФ готовят законопроект, который разрешит выращивать опиумный мак для производства лекарств. Согласно действующему законодательству — статья 18 закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" — культивирование наркосодержащих растений в промышленных целях запрещено.

"На сегодняшний день все наркосодержащие препараты, даже произведенные в России, изготавливаются только из импортного сырья, потому что в России его нет. Мы должны обезопасить себя от всех внешнеполитических обстоятельств и наладить собственное производство", — цитирует газета "Извести" директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова.

Источник в ведомстве подчеркнул, что в готовящемся законопректе речь идет исключительно о промышленнном производстве, но не о личном использовании, пишет vesti.ru.