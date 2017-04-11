Открыт новый вид крабов-пауков, живущих на деревьях

Ученые обнаружили в Индии ранее неизвестный вид крабов, которые селятся на деревьях. Животное получило название Kani maranjandu, образованное из названия рода Kani и словосочетания «древесный краб» на местном диалекте. Информация была опубликована в журнале Journal of Crustacean Biology.

Первые сообщения о похожем на паука крабе, карабкающемся по деревьям, стали поступать еще в 2014 году. Ученым, прибывшим на их поиски, понадобилось несколько месяцев, чтобы наконец отследить крабов.

Животное оказалось размером не больше ладони, с широким выпуклым телом иссиня-черного цвета. Длинные ноги заканчиваются твердыми загнутыми «когтями», которые позволяют крабу цепляться за кору деревьев, пишет gazeta.ru.

Эти крабы живут в заполненных водой дуплах деревьев. Молодые особи выбирают жилище повыше – до 10 м над землей. Это необычно для крабов – даже виды, способные лазить по деревьям, обычно не забираются выше полуметра.

Kani maranjandu очень пугливы и при приближении к ним стараются спрятаться. Один из важнейших ресурсов для них - дождевая вода, которая заливается в дупла. Когда дупло высыхает, краб отправляется на поиски нового, а форма тела позволяет ему удерживать воду, пока он не найдет другое дупло.