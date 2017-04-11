Украина возглавила рейтинг коррупционных стран

Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом сказано в исследовании аудиторской компании Ernst & Young о рисках мошенничества в этих регионах.

При этом в 2015 году Украина в этом рейтинге занимала седьмое место. Россия же заняла 16 место, тогда как два года назад размещалась на 18 позиции.

В десятку самых коррупционных стран, кроме Украины, вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет.

Наименее коррупционными странами оказались Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция, сообщает korrespondent.net.

В ходе исследования было проведено 4100 интервью в 41 стране. Опрашивались члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена. В Украине опросили 100 сотрудников компаний.

Выяснилось, в Украине число респондентов, считающих, что коррупция распространена в стране составляет – 88 процентов.

Отмечается, что "отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в Украине, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм".

"Так, чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37 процентов респондентов готовы предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта", - сказано в исследовании.

"Регуляторные нормы оказали позитивное влияние на этические стандарты только в 12% опрошенных нами компаний, - сказано в тексте.