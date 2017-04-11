Гавана выбрана столицей Международного дня джаза в 2017 году

Комитет Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры объявил, что кубинская Гавана избрана джазовой столицей 2017 года. Об этом сообщает Associated Press.

30 апреля состоится гала-концерт, который пройдёт в отреставрированном Большом театре Гаваны. Художественными директорами VI Международного дня джаза объявлены пианисты Херби Хэнкок и Чучо Вальдес.

Концерт будет транслироваться в прямом эфире кубинским телевидением и ЮНЕСКО, сообщает rt.com.

В 2016 году столицей джаза был избран Вашингтон, в мероприятиях принял участие занимавший тогда пост президента США Барак Обама и первая леди Мишель Обама.

Международный день джаза введён ЮНЕСКО в 2012 году для того, чтобы отметить «рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».