Испытания нового электросамолета Siemens. ВИДЕО

Прототип электрического самолета Siemens Extra 330LE совершил первый испытательный полет.

Машина установила рекорд скорости в классе электрических самолетов с аккумуляторным питанием в первом же полете.

Как утверждается, прототип электрического самолета Siemens Extra 330LE решил главную конструктивную проблему электрических самолетов – слишком большой вес в сочетании с малой плотностью аккумуляторных батарей. Но электродвигатель, которым оснащен Extra 330LE, обеспечивает 260 кВт мощности при весе всего в 50 килограммов.

Испытания прошли на аэродроме Dinslaken Schwarze Heide Airfield в Германии. В рамках одного из полетов самолет развил рекордную для аппаратов этого класса скорость в 337,5 км/ч на дистанции в 3 км при весе до 1000 кг. Таким образом, был прошлый рекорд, установленный в 2013 году, пишет nv.ua.

"До 2030 года мы рассчитываем увидеть первые электросамолеты, которые смогут перевозить на расстояние около тысячи километров до ста пассажиров", - рассказал после испытаний руководитель подразделения eAircraf в фирме Siemens Франк Антон.