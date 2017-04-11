НАСА одобрило "безумные" проекты по колонизации космоса

Эксперты НАСА одобрили список из 22 "безумных" проектов по освоению космоса, авторы которых создают методики "колонизации" почвы Марса, создают лазерный, термоядерный и инерционный двигатель для звездолетов и гусеничный марсоход для покорения Венеры, сообщает сайт агентства.

"Конкурс NIAC этого года и все кандидаты, участвовавшие в нем, были отличными. Мы с нетерпением ждем, как каждый из этих проектов изменит и расширит то, как мы исследуем Вселенную", — заявил Джейсон Дерлет (Jason Derleth), руководитель программы NIAC в НАСА.

Каждые несколько лет НАСА проводит конкурс инновационных разработок NIAC, в рамках которого специалисты агентства собирают и воплощают в жизнь самые смелые, причудливые и перспективные идеи по изучению ближнего и дальнего космоса, а также поверхности планет Солнечной системы.

NIAC нацелен на молодых ученых – в его рамках НАСА ежегодно отбирает около семи-десяти крайне рисковых и перспективных космических проектов, придуманных небольшими научными коллективами, и предоставляет ресурсы и средства на их реализацию, пишет РИА Новости.

В этом году среди победителей конкурса были не только новички, только присоединившиеся к программе NIAC, так и десятка уже одобренных НАСА проектов, достигших значительных успехов в их реализации. Первые получили гранты размером в 125 тысяч долларов США, а вторые – гранты размером в 500 тысяч долларов США.