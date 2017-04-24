Обновленное отделение аллергологии открыли в Институте матери и ребёнка

Условия лечения в больницах страны всё ближе к европейским стандартам. Сегодня в Институте матери и ребёнка прошло открытие обновленного отделения аллергологии. Средства на его ремонт выделило правительство Румынии. Это первый капитальный ремонт отделения за последние 30 лет. Обошёлся он почти в два с половиной миллиона леев.

Ремонт в отделении аллергологии продолжался два года. За это время заменили окна, потолок, мебель, на пол постелили специальный линолеум. Кроме того, переоборудовали процедурную комнату.

Врачи говорят, что теперь пациенты будут выздоравливать быстрее.

"Есть дети с разными аллергическими патологиями, с бронхиальной астмой, с токсико-аллергическими дерматитами и другими острыми заболеваниями. И все эти годы у нас не было таких условий", - заявила педиатр Татьяна Кулешина.

Это единственное отделение аллергологии в Молдове. Лечение в нём проходят только пациенты с тяжёлыми заболеваниями. Отделение вмещает 20 детей.

"Отремонтировали семь палат для пациентов, столовую, кухню, смотровую комнату, кабинеты врачей и медработников", - сообщил директор Института матери и ребёнка Сергей Гладун.

Модернизация Института матери и ребёнка продолжится. Вскоре планируют отремонтировать отделение кардиохирургии и лабораторию микробиологии.

"Самый важный результат этих инвестиций - показатель качества медицинских услуг и благополучие пациента", - отметила замминистра здравоохранения Лилиана Яшан.

Всего Румыния выделила на ремонт Института матери и ребёнка два с половиной миллиона евро.

"Мы и в очередной раз убедились, что гранты, предоставленные правительством Румынии в 2014 и 2015 годах, потратили с пользой", - подчеркнул посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.

Ежегодно лечение в отделение аллергологии проходят около тысячи ребят.





