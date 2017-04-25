Посредника, который помог преступникам проникнуть на территорию Молдовы для разработки плана убийства председателя Демпартии Влада Плахотнюка, сегодня задержали. Операцию по задержанию провели сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Информацию подтвердил замглавы генинспектората полиции Георге Кавкалюк и прокурор Виталий Бусуйок. Все восемь обвиняемых, задержанных в пятницу за покушение на председателя ДПМ Влада Плахотнюка, получили по 30 суток ареста. Решение принял суд сектора Центр.
Прокуроры считают оправданным арест обвиняемых, так как они могли покинуть страну.
"Обвиняемые могли скрыться от следствия. Они могли покинуть Молдову и обеспечить себе алиби. Они также могли уничтожить улики", - заявилпрокурор ПБОПОД Виталий Бусуйок.
Решение огласили в отсутствии одного обвиняемого - 60-летнего мужчину госпитализировали с приступом сахарного диабета.
Обвиняемые своей вины не признают, а их адвокаты намерены подать апелляцию.
"Мой клиент не признает себя виновным в совершении этого преступления. И вообще, он никак не связан с этим случаем и с какой-либо группировкой", - заявил адвокат Виталий Русу.
"До тех пор, пока следственные органы не докажут виновность клиентов, мы будем отстаивать свою позицию. Мы опротестуем решение", - сказала адвокат Лина Потеряну.
Полиции удалось задержать еще одного причастного к покушению. Как сообщил замглавы Генерального инспектората полиции, 40-летнего жителя села Гыска Бендерского района подозревают в том, что он помог нелегально пересечь границу двоим украинским преступникам, которые разрабатывали план убийства.
Напомним, 7 апреля в результате совместной операции правоохранительных органов Молдовы и Украины по подозрению в подготовке убийства председателя ДПМ Влада Плахотнюка в обеих странах задержали 17 человек.
По словам прокурора Виталия Бусуйка, за выполнение задания им обещали 200 тысяч долларов, половину из которых уже заплатили, кроме того заказчики пообещали исполнителям дополнительный бонус.
"Украинской преступной группировке передали за исполнение убийства аванс в 100 тысяч долларов. Затем обещали выплатить ещё 100 тысяч. А в случае успеха, то есть ликвидации жертвы, исполнителям полагался определённый бонус. Точная сумма, которая должна была достаться молдавской группировке, неизвестна", - сказал прокурор ПБОПОД Виталий Бусуйок.
Прокуроры говорят, что один из заказчиков убийства проживает в Москве, и он - криминальный авторитет. Местонахождение второго заказчика пока неизвестно.
В рамках передачи на Canal 2 министр внутренних дел Александр Жиздан заявил, что имена заказчиков покушения на председателя Демократической партии Влада Плахотнюка хорошо известны в Молдове.
"Мы знаем, в принципе, тех, кто заказал это убийство. По результатам следствия мы привлечем их к уголовной ответственности", - заявил министр внутренних дел Александр Жиздан.
Александр Жиздан добавил также, что киллеры продумывали варианты использования гранат, хотя это могло привести к большому числу жертв. Министр отметил, что боеприпасы завезли из Украины или Приднестровья.
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Би-би-си, Сеул