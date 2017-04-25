Антикоррупционная прокуратура проводит обыски по всей стране: задержаны 19 человек

19 человек задержали этим утром на 72 часа после обысков, которые провели по всей стране в ходе расследования нарушений при проведении тендеров. Под стражу взяли троих мэров, четырех директоров гимназий и пятерых руководителей компаний.

По данным следствия, они были соучастниками организации в рамках инвестиционных проектов договорных тендеров.

В сговоре с ними действовали представители руководства Фонда энергоэффективности.

Тендеры проводили для проведения работ по термоизоляции, ремонту и капитальному строительству.



НЦБК и Антикоррупционная прокуратура проводят обыски по всей стране в рамках расследования уголовного дела о коррупции, в котором задействованы чиновники, мэры и экономические агенты.



Обыскивают, в том числе и кабинеты сотрудников Фонда энергоэффективности.







