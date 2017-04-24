Число клиентов клининговых компаний выросло вдвое в преддверии праздников

Подготовка к пасхальным праздникам - настоящий вызов для женщин. Кроме готовки нужно ещё привести в порядок дом. Однако не у всех на это хватает времени. В этом случае на помощь приходят клининговые компании. Администраторы фирм говорят, что в преддверии праздников число клиентов выросло вдвое.

"Наношу средство на зеркало, затем вытираю все пятна от жира, следы от мух, всю грязь. Снова брызгаю средством и вытираю", - сказала сотрудница клининговой компании Надежда Котлетяну.

"Это генератор пара. Им мы чистим окна, выводим плесень, жир, который въелся в дерево или пластик, и даже пыль между стёкол", - отметил сотрудник клининговой компании Сергей Папук.

Стоимость услуг зависит от объёма и вида работ.

"Перед тем как приезжает бригада, приходит наш эксперт и составляет список всего необходимого. Записывает пожелания клиента, в зависимости от этого и устанавливаем цену", - сказал сотрудник клининговой компании Георгий Савин.

Клиентов у клининговых компаний достаточно, но многие граждане всё же предпочитают делать уборку своими силами.

Стоимость уборки одного квадратного метра жилого помещения начинается от 15 леев.







