Пасхальные ярмарки открываются сегодня в столице

Традиционные Пасхальные ярмарки открываются сегодня в столице. Свою продукцию представят десятки отечественных компаний.

Как всегда, на ярмарках можно будет купить все необходимое для праздничного стола - куличи, яйца, пасху и сладости, а также подарки близким, в том числе игрушки и одежду.

В этом году Пасхальные ярмарки во всех пяти секторах столицы будут открыты до 24 апреля.





