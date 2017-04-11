Symantec вслед за Wikileaks заметила в кибератаках почерк ЦРУ

Как минимум 40 кибератак на организации из 16 стран были совершены с использованием сверхсекретных инструментов взлома, которые были недавно обнародованы сайтом Wikileaks.

Об этом заявила калифорнийская компания Symantec - один из ведущих разработчиков программного обеспечения в области информационной безопасности.

Symantec формально не обвиняет ЦРУ в организации взломов. Однако выводы специалистов по компьютерной безопасности свидетельствуют, что, вероятнее всего, исполнитель кибератак - Центральное разведывательное управление США, отмечает агентство Рейтер.

Среди документов, преданных огласке Wikileaks, имеются служебные переговоры по поводу использования различных инструментов для взлома телефонов, компьютеров и других электронных устройств, а также программные коды.

Осведомленные источники Рейтер подтвердили, что эти документы принадлежат ЦРУ или его подрядчикам.

В начале марта сайт Wikileaks выложил в открытый доступ тысячи документов, которые - согласно авторам публикации - раскрывают хакерские приемы, к которым прибегает Центральное разведывательное управление США.

Wikileaks утверждает, что в арсенале кибероружия, якобы имеющемся у ЦРУ, есть вирусы, которые могут заразить компьютеры с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры.

Тогда же основатель проекта Джулиан Ассанж пообещал передать IT-компаниям техническую информацию о способах кибершпионажа ЦРУ. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.

В ЦРУ не стали подтверждать или опровергать подлинность преданных огласке документов, но заявили, что публикация ставит под угрозу безопасность американцев.

Официальный представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак отметила, что действия разведслужбы не направлены против американских граждан. Она напомнила, что по закону ЦРУ не имеет права проводить спецоперации в отношении граждан США - как внутри страны, так и за рубежом, пишет ВВС.