Стрельба в начальной школе в Калифорнии: трое погибших

Службы быстрого реагирования США сообщили о стрельбе в начальной школе в городе Сан-Бернардино на юго-западе Калифорнии.

По уточненным данным, в классную комнату вошел мужчина с револьвером и застрелил учительницу, ранив при этом двоих школьников, а затем застрелился сам.

Позже в полиции сообщили, что один из раненых школьников, 8-летний Джонатан Мартинес, также скончался в больнице, куда его доставили вертолетом.

В полиции уточнили, что дети не были объектом стрелявшего; они были ранены случайно, поскольку находились рядом. Стрелявший мужчина же, как позже выяснили полицейские, был мужем убитой им учительницы.

Полиция Сан-Бернадино заявила, что власти контролируют ситуацию и к этому моменту угрозы для жителей города нет, пишет ВВС.

Сообщается, что открывший огонь мужчина, Седрик Андерсон, зашел в школу в качестве посетителя и прошел к классной комнате своей жены, Карен Смит, скрыв оружие под одеждой.

После стрельбы вся школа была эвакуирована, а учащиеся доставлены на автобусах в кампус Университет штата Калифорнии. Там школьников накормили, после чего их родителям сообщили, что детей можно забрать.

Ближайшие два дня школа будет закрыта, сообщили в полиции.