Пентагон: США и Россия по-прежнему координируют действия в Сирии

Американские вооруженные силы по-прежнему в состоянии координировать свои действия с российскими военными в Сирии во избежание конфликтных ситуаций, заявил представитель центрального командования США полковник Джон Томас.

В ночь на пятницу американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по территории авиабазы "Шайрат" сирийских правительственных сил в районе города Хомс, с которой, как считают в Вашингтоне, поднималась в воздух сирийская авиация с химическим оружием.

На подвергшейся ракетному удару авиабазе дислоцировались и российские военные, однако, как заявили в Пентагоне, они были предупреждены о готовящейся атаке заблаговременно по специальной линии связи. Москва и Вашингтон договорились о создании этой линии для избежания случайного столкновения российских и американских военных во время операций в Сирии.

В пятницу днем МИД России назвал удар по сирийским правительственным войскам "явным актом агрессии" и заявил о приостановке действиямеморандума с США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии, сообщает ВВС.

В тот же день представитель российского оборонного ведомства заявил, что Москва уведомила Пентагон о прекращении работы специальной линии связи.

В понедельник на брифинге представитель Пентагона постарался развеять опасения о возможности случайного военного конфликта между двумя армиями, обладающими ядерным оружием.

Как заявил полковник Джон Томас, военные США и России, проводящие операции против группировки "Исламское государство" на территории Сирии, продолжают координировать свои действия "по мере необходимости".

"Всякий раз при выполнении боевых вылетов мы должны использовать все доступные средства, чтобы предотвратить инциденты в воздухе. Для этого есть отдельный канал связи, как он работает - об этом мы не говорим", - сказал представитель Пентагона.

В декабре 2016 года глава МИД России Сергей Лавров указывал на то, что координация между США и Россией в Сирии осуществляется только в области предотвращения инцидентов в небе.