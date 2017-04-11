Министр обороны США: ракетный удар уничтожил 20% сирийской боевой авиации

Министр обороны США Джеймс Мэттис оценил масштаб потерь в Сирии от американских ракетных ударов. По его данным, в результате удара крылатыми ракетами по военной базе сирийских правительственных сил уничтожено или повреждено 20% сирийской боевой авиации.

В пятницу 7 апреля военные США выпустили 59 крылатых ракет по военной базе "Шайрат" в провинции Хомс.

По его словам, власти Сирии в следующий раз "хорошо подумают, прежде чем использовать химическое оружие".

На данный момент у сирийской авиации нет возможности использовать базу "Шайрат" для заправки и перезарядки боевых самолетов, сказал Мэттис.

Немногим ранее с этой авиабазы вылетели самолеты, которые нанесли авиаудар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно, с применением химического оружия. В результате погибли 89 человек.

В Белом доме 10 апреля заявили, что американские удары по Сирии могут повториться, если химическое оружие будет использовано снова, сообщает ВВС.

Официальный Дамаск отрицает причастность к химической атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, предположила после атаки, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.

В российском министерстве обороны утверждают, что ракетный удар США был неэффективным. По данным ведомства, только 23 американские ракеты достигли цели.

В Кремле ракетный удар США по Сирии назвали "актом агрессии против суверенного государства".