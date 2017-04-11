Губернатор Алабамы подал в отставку из-за связи с помощницей

Губернатор Алабамы Роберт Бентли подал в отставку на фоне обвинений в интимных отношениях с подчиненной.

74-летний губернатор-республиканец еще в марте 2016 года признал, что отправлял своему старшему политическому советнику Ребеке Мейсон - замужней матери троих детей - сообщения интимного характера. При этом Бентли отрицает, что у него и Ребеки Мейсон была физическая связь.

Судебный комитет палаты представителей Алабамы 7 апреля обнародовал доклад из 3 тысяч страниц, в котором утверждается, что Бентли требовал от государственных служащих помогать ему скрывать "неподобающие отношения". Губернатор поощрял запугивания в целях сокрытия скандала, говорится в докладе.

В документе также приводятся откровенные сообщения Мейсон и Бентли. Одно из таких сообщений, в котором губернатор пишет "Я люблю тебя, Ребека", он по ошибке отправил своей жене Диане, пишет ВВС.

Жена Бентли в марте 2014 года тайком записала откровенный телефонный разговор своего мужа с Мейсон. В августе 2015 года она подала на развод, заявив, что 50-летнему браку был нанесен непоправимый урон.

Мейсон, чей муж также работал на губернатора, уволилась в марте 2016 года, когда скандал активно обсуждался в СМИ.

Губернатор Бентли стал фигурантом нескольких расследований. Кроме обвинений в нарушении норм профессиональной этики, его также обвиняют в выплате Мейсон денег из своего избирательного фонда, что является нарушением законодательства о финансировании избирательной кампании.