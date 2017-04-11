Число смертных казней в мире за 2016 год упало на 37% по сравнению с 2015 годом, сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.
В прошлом году были приведены в исполнение 1032 смертных приговора, тогда как годом ранее были казнены 1634 человека. Снижение числа казней произошло в первую очередь за счет Ирана и Пакистана.
При подсчетах не учитывались казни в Китае, так как точные данные по этой стране отсутствуют. Предполагается, что в КНР казнено больше людей, чем во всех остальных странах вместе взятых.
Впервые с 2006 года в список пяти стран с наибольшим числом казней не попали США. Сейчас странами с самым большим числом казней являются Китай, Иран (567 казней), Саудовская Аравия (154 казни), Ирак (88 казней) и Пакистан (87 казней).
В Европе и Центральной Азии смертная казнь действует только в двух странах: Белоруссии и Казахстане, сообщает ВВС.
Белоруссия в апреле 2016 года привела в исполнение смертный приговор впервые за 17 месяцев. Год назад был казнен 22-летний житель Речицы Сергей Иванов, признанный виновным в изнасиловании и убийстве.
Также в 2016 году после долгого перерыва были приведены в исполнение смертные приговоры в Палестинской автономии, Ботсване и Нигерии.
В настоящее время смертные казни отменены в 104 странах. Для сравнения, в 1997 году таких стран было только 64.
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул