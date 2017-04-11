Правозащитница из Пакистана стала самой молодой посланницей мира ООН

Лауреат Нобелевской премии мира, правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзай, которая борется за право на образование для мусульманских девушек, стала самой молодой посланницей мира в истории ООН.

19-летняя девушка согласилась на почетное назначение, пообещав уделять особое внимание образованию девочек.

Малала Юсафзай получила известность в 11 лет, когда под псевдонимом Гуль Макай стала вести дневник для Службы Би-би-си на языке урду, в котором описывала жизнь при талибах.

Она рассказывала о том, как при правлении талибов, в 2007 году взявших под свой контроль долину Сват, стали закрываться школы для девочек. В 2009 году талибов изгнали из этих мест, но с тех пор Малала и члены ее семьи регулярно получали от них угрозы.

В октябре 2012 года экстремисты-талибы совершили нападение на Малалу из-за ее кампании в поддержку образования пакистанских девушек. Она получила тяжелое пулевое ранение в голову и чуть не погибла.

После ранения Малала была доставлена специальным авиарейсом из Пакистана в Британию для операции, после лечения она осталась жить в Соединенном Королевстве, пишет ВВС.

"Изменения начинаются с нас, и должны начаться сейчас", - заявила Малала, выступая в Нью-Йорке. "Если вы хотите яркого будущего, нужно начать работать сейчас и не ждать кого-то еще", - подчеркнула она.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш назвал ее "символом, пожалуй, самой важной вещи в мире - образования для всех".

Посланники мира ООН избираются среди деятелей искусства, литературы, науки, сферы развлечений, спорта, они должны привлечь внимание мировой общественности к работе ООН.

Среди других посланников мира - Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо и Шарлиз Терон.