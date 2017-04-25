Судью Военного трибунала лишили иммунитета по запросу Генерального прокурора

Судью Военного трибунала, который проходит по уголовному делу о вынесении заведомо незаконного приговора, лишили иммунитета. С соответствующим запросом обратился генеральный прокурор Эдуард Харунжен.

По данным следствия, осенью прошлого года судья пересмотрел уголовное дело в отношении гражданина, осужденного за халатное отношение к служебным обязанностям.

Приговор ему вынесли в 2000 году, а затем он попал под амнистию. Однако судья инициировал пересмотр дела, истекшего девять лет назад.

Теперь ему грозит грозит до семи лет тюремного заключения с лишением права занимать определённые должности сроком до пяти лет.