На севере Франции сгорел лагерь мигрантов

Лагерь на севере Франции, в котором жили около полутора тысяч мигрантов, разрушен в результате пожара. Возгорание, по данным местных властей, началось во время драки между афганцами и курдами.

По меньшей мере 10 человек пострадали, еще шесть человек получили ранения ножом во время драки, после которой началось возгорания. "Ничего не осталось, кроме кучи пепла", - заявил Мишель Лаланд, префект департамента Нор.

Мигранты были эвакуированы и будут отправлены в центры временного размышления, две школы неподалеку уже доступны, заявил Лаланд. "Невозможно будет разместить палатки там, где они были раньше", - пояснил он.

В прошлом месяцев власти заявили, что лагерь будет демонтирован из-за беспорядков - в нем и раньше неоднократно происходили драки между мигрантами, сообщает ВВС.

Французское северное побережье стало точкой притяжения для мигрантов, которые пытаются попасть в Британию.

Население лагеря резко выросло после расселения в октябре прошлого года лагеря "Джунгли" под Кале.

Переселение большого количества афганцев привело к усилению напряженности с курдами, живущими в лагере, передает агентство Франс пресс со ссылкой на чиновников и очевидцев.