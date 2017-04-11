Мощный взрыв прогремел в турецком Диярбакыре . ВИДЕО

Мощный взрыв прогремел в центральном районе Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает агентство DHA.

По данным телеканала NTV, взрыв произошел рядом с управлением по борьбе с терроризмом, в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Постройка, в которой находилась мастерская, рухнула. Ранения получили десять человек.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что взрыв не является терактом. "Не было никакого вмешательства извне. Взрыв произошел во время ремонтных работ. Один человек тяжело ранен, остальные ранены легко", — цитирует министра телеканал NTV. Ранее сообщалось, что одной из наиболее вероятных причин ЧП мог стать взрыв газового баллона, пишет РИА Новости.

Город Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции. В нем насчитывается почти 850 тысяч жителей. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой силы безопасности страны неоднократно проводили антитеррористические операции.

В связи с этим регион не является туристическим направлением. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года МИД России не рекомендовал посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числе Диярбакыр.