В центре Киева прогремел взрыв

В Киеве около часа ночи прогремел взрыв.

Взрывная волна выбила стекла на первом этаже дома на улице Владимирская, 4, где находятся банк и ресторан. Также оказались повреждены припаркованные рядом автомобили, пишет 112.ua.

По данным Телевизионной новостной службы (ТСН) телеканала "1+1", вся взрывная волна пошла через дорогу. В результате Институт археологии остался почти без половины стекол.

"Ночная дежурная в этом заведении вспоминает, что взрыв был очень мощный, показалось, будто падали балконы", — сообщает канал.

Вахтер также добавила, что кареты скорой помощи, которые приехали на место происшествия, никого в больницы не забирали.

В полиции отметили, что на месте взрыва обнаружены фрагменты бомбы, возбуждено уголовное дело.