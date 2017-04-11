На Тайване запретили убивать кошек и собак ради мяса

Власти Тайваня запретили забой кошек и собак с целью употребления их мяса в пищу человеком, передает во вторник Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Сообщается, что соответствующая поправка в закон была утверждена во вторник местным законодательным органом — законодательным юанем.

В закон о защите животных было добавлено положение, согласно которому запрещается продажа и потребление мяса кошек и собак, а также употребление пищевых продуктов, в которых содержится мясо или другие части животных.

Также, согласно принятой поправке, лица, которые наносят умышленный вред животным, что приводит к повреждениям конечностей, органов или даже смерти животных, могут быть осуждены на срок до двух лет и им может быть назначен штраф от 200 тысяч новых тайваньских долларов (6,5 тысяч долларов США) до 2 миллионов новых тайваньских долларов.

Аналогичные меры применяются к нарушителям, которые убивают кошек, собак или иных животных, находящихся под защитой местного законодательства, сообщает РИА Новости.

Согласно поправке, также гласности могут быть преданы фотографии нарушителей закона.

Владельцам мотоциклов и транспортных средств запрещено водить животных на привязи, привязанной к транспортному средству. За нарушение предусмотрен штраф до 15 тысяч новых тайваньских долларов.