Генсек ООН призвал к перезапуску мирных переговоров по Западной Сахаре

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к проведению новых переговоров по урегулированию многолетних споров о статусе Западной Сахары, передает агентство Рейтер.

Как заявил Гутерреш, в ходе переговоров должны быть учтены мнения как марокканской стороны, так и Полисарио — Народного фронта освобождения Западной Сахары.

"Я намерен предложить перезапуск переговорного процесса с новой динамикой и новым духом. Чтобы достичь прогресса, переговоры должны быть открыты для продолжений и идей от обеих сторон. Алжир и Мавритания как соседние страны могут и должны сделать важный вклад в этот процесс", — говорится в докладе генсека, представленном на рассмотрение Совбеза.

Западная Сахара с 1884 года была испанской колонией, а в 1973 году там был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной ─ Мавритании.

В 1976 году Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания, пишет РИА Новости.

ООН отказывается как от признания самопровозглашенной САДР, так и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Марокко представила план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме.

В апреле 2016 года СБ ООН в очередной раз продлил на год свою миссию по проведению референдума в Западной Сахаре, которая была учреждена в 1991 году для поиска решения проблемы.