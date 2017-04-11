Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к проведению новых переговоров по урегулированию многолетних споров о статусе Западной Сахары, передает агентство Рейтер.
Как заявил Гутерреш, в ходе переговоров должны быть учтены мнения как марокканской стороны, так и Полисарио — Народного фронта освобождения Западной Сахары.
"Я намерен предложить перезапуск переговорного процесса с новой динамикой и новым духом. Чтобы достичь прогресса, переговоры должны быть открыты для продолжений и идей от обеих сторон. Алжир и Мавритания как соседние страны могут и должны сделать важный вклад в этот процесс", — говорится в докладе генсека, представленном на рассмотрение Совбеза.
В 1976 году Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания, пишет РИА Новости.
ООН отказывается как от признания самопровозглашенной САДР, так и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Марокко представила план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме.
В апреле 2016 года СБ ООН в очередной раз продлил на год свою миссию по проведению референдума в Западной Сахаре, которая была учреждена в 1991 году для поиска решения проблемы.
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Би-би-си, Сеул