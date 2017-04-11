Филиппинец, переодевшись в Ники Минаж, стал звездой интернета. ВИДЕО

Юный житель Филиппин Аура Бригэла в рамках выступления в аналоге телепрограммы "Один в один" для детей очаровал интернет, перевоплотившись в американскую певицу Ники Минаж.

Четырнадцатилетний подросток спел несколько песен хип-хоп-исполнительницы, после чего продолжил изображать американскую звезду в разговоре с членами жюри.

Такое выступление позволило Бригуэла победить в телешоу. Видеоролик с филиппинцем, размещенный на YouTube 9 апреля, уже набрал свыше полутора миллионов просмотров, пишет РИА Новости.

Филипинская телепрограмма Your Face Sounds Familiar была запущена в начале этого года. Дети в рамках выступлений соревнуются в мастерстве изображать звездных певцов.