Рэпер 50 Cent ударил фанатку во время концерта. ВИДЕО

Известный американский рэп-исполнитель 50 Сent ударил фанатку во время концерта в Балтиморе. Видео инцидента опубликовал портал TMZ.

Музыкант наклонился к фанатам, чтобы поприветствовать их и пожать им руки. Внезапно одна из поклонниц схватила артиста и стащила со сцены.

От неожиданности он ударил женщину в грудь кулаком и поспешил вернуться на площадку. Чтобы загладить вину, он пригласил фанатку на сцену, где она станцевала вместе с музыкантами, пишет РИА Новости.