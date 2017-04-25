Главный редактор французской газеты получил угрозы в конверте с пулей

Главный редактор французского издания Journal du Dimanche (JDD) Лоран Вальдигье получил по почте конверт с угрозами и пулей, аналогичный тому, что ранее получили журналисты и судьи, занимающиеся делом о трудоустройстве жены экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона.

"Милое возвращение из отпуска. В письме — пуля и угрозы", — написал Вальдигье в подписи к фотографии содержимого письма, которую он выложил в своем аккаунте в своем микроблоге Twitter.

На бумаге, которую получил главный редактор, нарисован гроб и его инициалы (LV). "Бдительность и защита не продлится вечно… И тогда мы придем за вами или одним из ваших близких", — говорится в сопровождающей записке.

На прошлой неделе аналогичные письма получили журналисты сатирического издания Canard Enchaine и портала Mediapart, а также четыре судьи, ведущих дело о трудоустройстве Пенелопы Фийон. Сотрудники Mediapart обратились с иском в суд, их коллеги от такого решения воздержались.

Прокуратура Парижа открыла расследование по статье "угрозы смерти", сообщает РИА Новости.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Франсуа Фийона разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги с 1998 по 2002 год из фондов оплаты службы парламентариев.

Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.