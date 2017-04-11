ООН сообщила об угрозе голода в Нигерии, странах Африканского рога и Йемене

Сотни тысяч жителей Йемена, Нигерии и стран Африканского Рога могут погибнуть от голода в нынешнем году, предупреждает Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По словам пресс-секретаря УВКБ ООН Эдриана Эдвардса, с учетом засухи и недостаточного финансирования, регион вскоре столкнется с "неизбежным гуманитарным кризисом, возможно даже худшим, чем в 2011 году", когда от голода погибли свыше 260 тысяч человек, более половины из которых — дети в возрасте до 5 лет, сообщает РИА Новости.

Эдвардс отметил, что в настоящее время УВКБ ООН получила от 3 до 11% от требуемого финансирования на продолжение гуманитарной деятельности в этих странах.